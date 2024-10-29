Матч между «Фенербахче» и «Маккаби» на «Жальгирис-Арене» был прерван из-за неправильной разметки
Матч «Фенербахче» – «Маккаби» был прерван из-за необычной ошибки.
Матч Евролиги между «Фенербахче» и «Маккаби Тель-Авив» на «Жальгирис-Арене» в Каунасе был прерван на несколько минут из-за странных обстоятельств.
Через минуту после стартового спорного судьи поняли, что линии в зоне «лоу пост» расположены в неправильном порядке, что привело к задержке игры. Ошибки были исправлены и матч возобновился.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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