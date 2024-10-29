Милош Теодосич пропустит матч против «Жальгириса» из-за травмы
Милош Теодосич травмировал голеностоп во время тренировки.
Разыгрывающий «Црвены Звезды» получил растяжение связок голеностопного сустава вчера во время тренировки команды перед гостевым матчем с «Жальгирисом».
Как сообщает Meridian Sport, травма Теодосича не является серьезной, но в качестве меры предосторожности Яннис Сферопулос решил оставить защитника в Белграде. Теодосич может вернуться к матчу с «Панатинаикосом» в пятницу.
Теодосич уже пропустил первые две матча сезона из-за дисквалификации, которую он получил после стычки с судьями во время игры с «Анадолу Эфесом» в прошлом сезоне.
В трех сыгранных матчах этого сезона Теодосич в среднем набирал 5,3 очка, 3,3 передачи и 1,3 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Meridian Sport
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