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Милош Теодосич пропустит матч против «Жальгириса» из-за травмы

Милош Теодосич травмировал голеностоп во время тренировки.

Разыгрывающий «Црвены Звезды» получил растяжение связок голеностопного сустава вчера во время тренировки команды перед гостевым матчем с «Жальгирисом».

Как сообщает Meridian Sport, травма Теодосича не является серьезной, но в качестве меры предосторожности Яннис Сферопулос решил оставить защитника в Белграде. Теодосич может вернуться к матчу с «Панатинаикосом» в пятницу.

Теодосич уже пропустил первые две матча сезона из-за дисквалификации, которую он получил после стычки с судьями во время игры с «Анадолу Эфесом» в прошлом сезоне.

В трех сыгранных матчах этого сезона Теодосич в среднем набирал 5,3 очка, 3,3 передачи и 1,3 подбора.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Meridian Sport
травмы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЦрвена Звезда
logoМилош Теодосич
Яннис Сферопулос
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