Донован Митчелл о Дариусе Гарлэнде: «Рад за него, он многое пережил в прошлом сезоне»
«Я рад за него, потому что ему пришлось многое пережить в прошлом сезоне. Нужно извлечь из этого урок, и нужно расти. Иногда будет трудно, и я думаю, он это чувствовал.
Мы провели пока всего четыре матча, но я не сомневаюсь, что именно таким он будет в этом сезоне. Таким он был, когда его выбрали на драфте. Таким он был, когда стал участником Матча всех звезд. Я знаю, какой он игрок. Я знаю, что мы можем играть вместе. Вы это видите.
В течение карьеры бывает, что случаются такие сезоны. Очевидно, что он переживал личные невзгоды. Многие говорили, что он не сможет разобраться с этим», – сказал атакующий защитник «Кливленда».
В понедельник «Кэвс» обыграли «Никс» (110:104), одержав четвертую победу подряд на старте сезона. Гарлэнд набрал 34 очка, реализовав 12 из 19 с игры.
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