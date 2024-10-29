Донован Митчелл в матче с «Никс» забросил от своего кольца, но после сирены

Донован Митчелл стал автором невероятного попадания.

Звездный защитник «Кавальерс» отправил мяч в корзину броском через всю площадку, но незадолго до этого прозвучала сирена об окончании первой четверти.

«Кливленд» обыграл «Нью-Йорк» на выезде со счетом 110:104, на счету Митчелла 25 очков и 5 передач.