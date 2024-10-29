Донован Митчелл в матче с «Никс» забросил от своего кольца, но после сирены
Донован Митчелл стал автором невероятного попадания.
Звездный защитник «Кавальерс» отправил мяч в корзину броском через всю площадку, но незадолго до этого прозвучала сирена об окончании первой четверти.
«Кливленд» обыграл «Нью-Йорк» на выезде со счетом 110:104, на счету Митчелла 25 очков и 5 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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