Кенни Эткинсон о переходе Таунса в «Никс»: «Когда увидел, сразу сказал, что они претенденты на чемпионство»
Аткинсон считает, что Карл-Энтони Таунс сделал «Никс» претендентами на титул.
«Какое невероятное приобретение для «Никс». Когда я увидел новость, сразу сказал, что они претенденты на чемпионство, потому что он очень хорош.
Я считаю, что он сильно прибавил. Его защита стала лучше по сравнению с первыми несколькими сезонами в НБА. Чертовски хороший игрок. Чертовски сильный соперник для нас», – сказал тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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