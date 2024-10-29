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Кенни Эткинсон о переходе Таунса в «Никс»: «Когда увидел, сразу сказал, что они претенденты на чемпионство»

Аткинсон считает, что Карл-Энтони Таунс сделал «Никс» претендентами на титул.

«Какое невероятное приобретение для «Никс». Когда я увидел новость, сразу сказал, что они претенденты на чемпионство, потому что он очень хорош.

Я считаю, что он сильно прибавил. Его защита стала лучше по сравнению с первыми несколькими сезонами в НБА. Чертовски хороший игрок. Чертовски сильный соперник для нас», – сказал тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
logoКливленд
logoНью-Йорк
logoНБА
logoКарл-Энтони Таунс
logoКенни Эткинсон
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