Стив Смит: «Карл-Энтони Таунс напоминает мне Патрика Юинга»

Стив Смит сравнил Карла-Энтони Таунса с Патриком Юингом.

«Что мне понравилось в этом матче, в Нью-Йорке – это 15 подборов Карла-Энтони Таунса. И мне очень нравится, что он должен играть на позиции пятого номера.

Это олдскульный баскетбол, он напоминает мне Патрика Юинга . Он стучит мячом, как Патрик Юинг, затем врезается в соперника и делает хороший финт», – сказал бывший игрок НБА , ныне эксперт NBA TV.

В дебютном матче за «Никс» в «Мэдисон-сквер-гардене» против «Индианы» (123:98) Таунс записал на свой счет 21 очко, 15 подборов и 2 блок-шота.