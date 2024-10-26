0

Стив Смит: «Карл-Энтони Таунс напоминает мне Патрика Юинга»

Стив Смит сравнил Карла-Энтони Таунса с Патриком Юингом.

«Что мне понравилось в этом матче, в Нью-Йорке – это 15 подборов Карла-Энтони Таунса. И мне очень нравится, что он должен играть на позиции пятого номера.

Это олдскульный баскетбол, он напоминает мне Патрика Юинга. Он стучит мячом, как Патрик Юинг, затем врезается в соперника и делает хороший финт», – сказал бывший игрок НБА, ныне эксперт NBA TV.

В дебютном матче за «Никс» в «Мэдисон-сквер-гардене» против «Индианы» (123:98) Таунс записал на свой счет 21 очко, 15 подборов и 2 блок-шота.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA TV в соцсети X
logoНью-Йорк
logoНБА
logoПатрик Юинг
logoКарл-Энтони Таунс
Стив Смит
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карл-Энтони Таунс набрал 21 очко и 15 подборов в дебютном матче за «Никс» в «Мэдисон Сквер Гарден»
1сегодня, 08:46Видео
«Вы могли дать мне 10 миллионов!». Дуайт Ховард отреагировал на продление Руди Гобера
124 октября, 06:48
«Голден Стэйт» вел переговоры с «Миннесотой» по Карлу-Энтони Таунсу
322 октября, 19:02
Карл-Энтони Таунс о матче против «Вулвз»: «Это было странно, очень странно»
22 октября, 06:41
Винс Картер: «Состав «Никс» очень разносторонен. Считаю его самым талантливым на Востоке»
21 октября, 15:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Трэй Янг – второй игрок в истории НБА, набиравший 30 очков и 10 передач в первых двух матчах сезона
245 минут назад
Скотти Пиппен: «Хотел бы я сыграть со своим сыном? Да. Только ради зарплаты»
158 минут назад
Гилберт Аренас: «Энтони Дэвис лучше, чем Пау Газоль»
5сегодня, 14:13
Джеймс Уайзмен перенес операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия
сегодня, 13:47
Энтони Дэвис – третий игрок в истории «Лейкерс», набиравший 35+ очков в двух матчах подряд в начале сезона
1сегодня, 13:39
Судья Евролиги Матей Болтаузер отстранен от работы на один сезон за кражу в аэропорту
2сегодня, 13:17
Ти Джей Шортс из «Парижа» – самый ценный игрок 5-го раунда Евролиги
1сегодня, 12:18Видео
Единая лига ВТБ. «Зенит» в гостях обыграл «Астану» с разницей «+35»
3сегодня, 11:55
Остин Ривз об Энтони Дэвисе: «Лучший игрок «Лейкерс»
8сегодня, 10:45
Шакил О′Нил назвал Эмбиида «мягким» из-за отказа играть два дня подряд
9сегодня, 10:16
Ко всем новостям
Последние новости
Бадди Хилд: «Стеф Карри – одна из самых скромных суперзвезд, которых я когда-либо встречал»
2 минуты назад
Трент Фрэйзер о победе над «Астаной»: «Заставили их делать сложные броски»
24 минуты назад
Йована Ногич о переходе в УГМК: «Тина Краишник убедила меня в этом повороте моей карьеры»
сегодня, 14:23
Джеймс Уайзмен: «Я в отличном расположении духа»
сегодня, 14:00Видео
Андреас Пистиолис об игре с «Локо»: «Очень важный матч для ЦСКА»
сегодня, 12:47
Хавьер Паскуаль: «Во второй четверти захватили преимущество и повели с большим отрывом – это предопределило исход»
1сегодня, 12:37
Адриатическая лига. «Партизан» – КРКА, «Задар» встретится с «Црвеной Звездой»
сегодня, 12:25
Чемпионат Франции. «Нанси» против «Монако», «Шоле» сыграет с «Парижем» и другие матчи
сегодня, 12:24
ACB. «Баскония» – «Ховентуд», «Андорра» встретится с «Гранадой» и другие матчи
1сегодня, 12:23
Чемпионат Греции. «Колоссос» против «Ариса», ПАОК встретится с АЕКом
сегодня, 12:22