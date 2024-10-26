Стив Смит: «Карл-Энтони Таунс напоминает мне Патрика Юинга»
Стив Смит сравнил Карла-Энтони Таунса с Патриком Юингом.
«Что мне понравилось в этом матче, в Нью-Йорке – это 15 подборов Карла-Энтони Таунса. И мне очень нравится, что он должен играть на позиции пятого номера.
Это олдскульный баскетбол, он напоминает мне Патрика Юинга. Он стучит мячом, как Патрик Юинг, затем врезается в соперника и делает хороший финт», – сказал бывший игрок НБА, ныне эксперт NBA TV.
В дебютном матче за «Никс» в «Мэдисон-сквер-гардене» против «Индианы» (123:98) Таунс записал на свой счет 21 очко, 15 подборов и 2 блок-шота.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA TV в соцсети X
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