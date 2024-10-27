«Мне нравился Джулиус Рэндл». Уолт Фрэйзер был «ошеломлен» обменом Карла-Энтони Таунса в «Никс»

Уолт Фрэйзер признался, что был шокирован обменом Рэндла на Таунса.

«На самом деле, мне нравился Рэндл .

Мне нравится Рэндл. Я думал, что он вернется с удвоенной силой. Ему было, что доказывать. Поэтому я, как сказал Таунс , был ошеломлен обменом. Но с тех пор, как Таунс в команде, мы стали лучше. Этот парень может открыть площадку. Это должно помочь Брансону.

Но наша скамейка запасных вызывает сомнения. Мы потеряли Донте Дивинченцо, одного из лучших снайперов. Так что, я думаю, это возможность для Дьюса и Пэйна выйти со скамейки запасных и изменить ситуацию», – сказал двукратный чемпион НБА в составе «Нью-Йорка ».