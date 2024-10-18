Команда России в рамках сбора в ноябре выступит в турнире с участием африканских сборных
Сборная России сыграет с соперниками из Африки.
Национальная команда России соберется в УТЦ «Новогорск». В учебно-тренировочном мероприятии, которое пройдет с 18 по 21 ноября, примут участие 25 спортсменов.
Как сообщает официальный сайт РФБ, по завершении сбора с 21 по 25 ноября планируется проведение товарищеского международного турнира среди мужских сборных команд России и стран Африки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт РФБ
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