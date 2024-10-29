Никола Йокич набрал 40 очков и 10 подборов, «Денвер» одолел «Торонто» в овертайме
«Денвер» одолел «Торонто» в овертайме и добился первой победы в сезоне (127:125).
Лидер «Наггетс» Никола Йокич набрал 40 очков, 10 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.
За 44 минуты серб реализовал 18 из 27 с игры.
В субботу Йокич набрал 41 очко в проигранном матче с «Клипперс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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