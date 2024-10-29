Никола Йокич набрал 40 очков и 10 подборов, «Денвер» одолел «Торонто» в овертайме

«Денвер» одолел «Торонто» в овертайме и добился первой победы в сезоне (127:125).

Лидер «Наггетс» Никола Йокич набрал 40 очков, 10 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота. За 44 минуты серб реализовал 18 из 27 с игры. В субботу Йокич набрал 41 очко в проигранном матче с «Клипперс».