Этторе Мессина не сможет руководить «Миланом» в матче Евролиги с «Басконией» из-за плохого самочувствия

«Милан» проведет матч Евролиги с «Басконией» без Этторе Мессины.

Главный тренер итальянской команды не сможет исполнять свои обязанности в выездной встрече из-за плохого самочувствия.

Место 65-летнего специалиста займет помощник главного тренера Марио Фьоретти.

Форвард Шейвон Шилдс не поехал в Виторию из-за травмы паха, которую он получил на прошлой неделе в домашнем матче Серии А против «Наполи».

«Милан» стартовал в новом сезоне Евролиги с результатом 1-4.