Этторе Мессина не сможет руководить «Миланом» в матче Евролиги с «Басконией» из-за плохого самочувствия
«Милан» проведет матч Евролиги с «Басконией» без Этторе Мессины.
Главный тренер итальянской команды не сможет исполнять свои обязанности в выездной встрече из-за плохого самочувствия.
Место 65-летнего специалиста займет помощник главного тренера Марио Фьоретти.
Форвард Шейвон Шилдс не поехал в Виторию из-за травмы паха, которую он получил на прошлой неделе в домашнем матче Серии А против «Наполи».
«Милан» стартовал в новом сезоне Евролиги с результатом 1-4.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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