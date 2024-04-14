Стефен Карри и Дрэймонд Грин пропустят последний матч регулярного чемпионата

Стефен Карри и Дрэймонд Грин не сыграют в сегодняшнем матче против «Юты».

Звезды « » получили отдых в заключительный игровой день регулярного чемпионата. У Карри – растяжение связок правого голеностопного сустава, у – ушиб правого колена.

В стартовой пятерке команды выйдут Крис Пол, Клэй Томпсон, Эндрю Уиггинс, Джонатан Куминга и Трэйс Джексон-Дэвис.

«Уорриорз» занимают 10-е место в Западной конференции и сыграют в турнире плей-ин.