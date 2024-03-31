Лаури Маркканен выбыл до конца сезона

Форвард «Юты» Лаури Маркканен усугубил травму правого плеча.

Маркканен отыграл 42 минуты в матче против « », после чего почувствовал возвращение дискомфорта в правом плече. МРТ выявила усугубление защемления в суставе.

Медицинский штаб клуба проведет повторное обследование через две недели, что исключает вероятность возвращения форварда на площадку в сезоне-2023/24. «Юта» потеряла шансы на выход в плей-офф после поражения в матче со «Сперс».

провел 55 игр в этом регулярном чемпионате, набирая 23,2 очка и 8,2 подбора в среднем. Он не может претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона.