Лаури Маркканен выбыл до конца сезона

Теги травмы Сан-Антонио НБА Юта Лаури Маркканен Баскетбол

Форвард «Юты» Лаури Маркканен усугубил травму правого плеча.

Маркканен отыграл 42 минуты в матче против «Сан-Антонио», после чего почувствовал возвращение дискомфорта в правом плече. МРТ выявила усугубление защемления в суставе.

Медицинский штаб клуба проведет повторное обследование через две недели, что исключает вероятность возвращения форварда на площадку в сезоне-2023/24. «Юта» потеряла шансы на выход в плей-офф после поражения в матче со «Сперс».

Маркканен провел 55 игр в этом регулярном чемпионате, набирая 23,2 очка и 8,2 подбора в среднем. Он не может претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона.

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1 комментарий
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Звучит то как!!! До конца сезона!!! А по факту на 2 недели)))
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