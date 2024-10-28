«Бруклин» использовал опции на 3-й год в контрактах Ноа Клауни и Дарика Уайтхэда
Ноа Клауни и Дарик Уайтхэд останутся в «Нетс» в следующем сезоне.
Клуб воспользовался опциями в контрактах новичка молодых баскетболистов.
Форвард Ноа Клауни (20 лет, 206 см) – провел 23 матча в прошлом сезоне, набирая 5,8 очка и 3,5 подбора за 16,1 минуты в среднем. Клауни стал 21-м номером драфта-2023 НБА.
На счету форварда Дарика Уайтхеда (20 лет, 201 см) всего три матча за команду. Уайтхед был выбран под 22-м номером.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
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