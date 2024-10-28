0

«Бруклин» использовал опции на 3-й год в контрактах Ноа Клауни и Дарика Уайтхэда

Ноа Клауни и Дарик Уайтхэд останутся в «Нетс» в следующем сезоне.

Клуб воспользовался опциями в контрактах новичка молодых баскетболистов.

Форвард Ноа Клауни (20 лет, 206 см) – провел 23 матча в прошлом сезоне, набирая 5,8 очка и 3,5 подбора за 16,1 минуты в среднем. Клауни стал 21-м номером драфта-2023 НБА.

На счету форварда Дарика Уайтхеда (20 лет, 201 см) всего три матча за команду. Уайтхед был выбран под 22-м номером.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
logoБруклин
logoНБА
logoДарик Уайтхэд
logoНоа Клауни
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон», «Оклахома» и «Лейкерс» возглавляют список после первой недели сезона
1сегодня, 18:33
Яннис Адетокумбо: «У нас нет своей идентичности»
11сегодня, 14:36
«Это начало чего-то особенного». Жорди Фернандес одержал первую победу в НБА в качестве главного тренера
1сегодня, 12:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Бостон» встретится с «Милуоки», «Финикс» примет «Лейкерс» и другие матчи
1146 минут назад
Байрон Скотт о Викторе Вембаньяме: «Его руки больше не выглядят как тростинки»
151 минуту назад
«Мемфис» конвертирует двустороннее соглашение Джея Хаффа в стандартный контракт на 4 года
сегодня, 20:16
Стеф Карри пропустит минимум два матча в связи с травмой голеностопа
2сегодня, 19:40
Энтони Дэвис и Джейсон Тейтум стали игроками недели НБА в своих конференциях
1сегодня, 19:31Фото
Брайан Уиндхорст: «Энтони Дэвис физически в лучшей форме, чем ранее в своей карьере»
1сегодня, 19:05
Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон», «Оклахома» и «Лейкерс» возглавляют список после первой недели сезона
1сегодня, 18:33
Единая лига ВТБ. 21 очко Акуна-Перселла помогло УНИКСу крупно обыграть МБА-МАИ
1сегодня, 18:29
«Расселл Уэстбрук должен закончить карьеру». Скаут НБА поделился мнением о защитнике «Денвера»
8сегодня, 17:22
Чендлер Парсонс: «Трэй Янг стал более зрелым. Может быть, дело в бороде»
3сегодня, 15:59Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Василий Карасев: «После такого матча команду не за что хвалить»
сегодня, 20:36
Велимир Перасович: «Когда команда работает и совершает 25 результативных передач, мы можем смотреть в будущее с оптимизмом»
сегодня, 20:27
Чемпионат Греции. 21 очко Карберри помогло «Перистери» справиться с «Лаврионом»
сегодня, 20:13
Адриатическая лига. «Студентски центар» обыграл ФМП
сегодня, 20:08
Чус Матео об Уго Гонсалесе: «Не нужно слишком многого от него сейчас ожидать, но он будет очень хорош»
сегодня, 19:57
Джош Окоги пропустит матс против «Лейкерс», Брэдли Бил и Грэйсон Аллен должны вернуться в состав «Финикса»
сегодня, 19:20
Владимир Ивлев присоединился к «Уралмашу»
1сегодня, 18:52Фото
Джейлен Худ-Шифино и Максвелл Льюис присоединились к фарм-клубу «Лейкерс» в G-лиге
сегодня, 18:10
Атакующий рейтинг «Денвера» меняется со 110,1 на 54,9, когда Никола Йокич садится на скамейку
3сегодня, 17:54
«Лейкерс» продолжают интересоваться Уокером Кесслером
сегодня, 17:34