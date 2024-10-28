«Это начало чего-то особенного». Жорди Фернандес одержал первую победу в НБА в качестве главного тренера
Команда в первый раз выиграла под руководством нового главного тренера Жорди Фернандеса. 41-летний испанский специалист забрал счастливый для него баскетбольный мяч.
«Оставлю его в своем офисе. Моя жена занимается домашним обустройством и не хочет там баскетбольных вещей.
Особенное ощущение – подняться с самого низа в НБА через тяжелый труд, хорошие и сложные моменты, разные команды, дружеские отношения и воспоминания. Очень крутое ощущение. Только один раз побеждаешь в первый раз.
Размышляю над тем, каким должен быть следующий шаг. Нужно двигаться дальше, я хочу остаться в лиге и в этой команде на долгое время», – признался Фернандес.
«Бруклин» проиграл первые две встречи нового сезона и примет также начавший чемпионат с двух поражений «Денвер» в следующем матче.
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