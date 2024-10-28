«Это начало чего-то особенного». Жорди Фернандес одержал первую победу в НБА в качестве главного тренера

«Нетс» победили «Бакс» со счетом 115:102.

Команда в первый раз выиграла под руководством нового главного тренера Жорди Фернандеса . 41-летний испанский специалист забрал счастливый для него баскетбольный мяч.

«Оставлю его в своем офисе. Моя жена занимается домашним обустройством и не хочет там баскетбольных вещей.

Особенное ощущение – подняться с самого низа в НБА через тяжелый труд, хорошие и сложные моменты, разные команды, дружеские отношения и воспоминания. Очень крутое ощущение. Только один раз побеждаешь в первый раз.

Размышляю над тем, каким должен быть следующий шаг. Нужно двигаться дальше, я хочу остаться в лиге и в этой команде на долгое время», – признался Фернандес.

«Бруклин » проиграл первые две встречи нового сезона и примет также начавший чемпионат с двух поражений «Денвер » в следующем матче.