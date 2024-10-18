Юсуф Нуркич: «С передачами покончено. Теперь я бросаю»
Юсуф Нуркич шутливо рассказал о планах на новый сезон.
«С передачами покончено. Теперь я бросаю, так что они будут отдавать мяч мне.
Тяжелее всего Брэдли Билу. Нам нужно лучше помогать ему всей командой. Дать ему открытое пространство. Вывести его на нужные позиции.
Впереди долгий сезон, надеюсь, что мы станем лучше», – заявил центровой.
Нуркич набрал 15 очков и 7 подборов в проигранном матче с «Лейкерс» (122:128). Центровой реализовал 4 из 7 двухочковых и 2 из 4 трехочковых бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости