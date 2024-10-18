Юсуф Нуркич: «С передачами покончено. Теперь я бросаю»

Юсуф Нуркич шутливо рассказал о планах на новый сезон.

«С передачами покончено. Теперь я бросаю, так что они будут отдавать мяч мне.

Тяжелее всего Брэдли Билу . Нам нужно лучше помогать ему всей командой. Дать ему открытое пространство. Вывести его на нужные позиции.

Впереди долгий сезон, надеюсь, что мы станем лучше», – заявил центровой.

Нуркич набрал 15 очков и 7 подборов в проигранном матче с «Лейкерс » (122:128). Центровой реализовал 4 из 7 двухочковых и 2 из 4 трехочковых бросков.