«Лейкерс» продолжают интересоваться Уокером Кесслером
«Лейкерс» ищут возможность для укрепления передней линии.
Команда хочет использовать вариант с двумя «большими» в случае необходимости.
Наиболее активный интерес клуб проявляет к центровому «Юты» Уокеру Кесслеру.
23-летний баскетболист проводит 3-й сезон в НБА в составе «Джаз» и набирает 9 очков, 11,5 подбора и 3 блок-шота в среднем в первых матчах нового чемпионата.
«Юта» воспользовалась опцией на 4-й год в контракте новичка баскетболиста.
По прошлым данным, запрашиваемый за Кесслера пакет включает 2 драфт-пика первого раунда.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube инсайдера Йована Бухи
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