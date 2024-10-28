«Лейкерс» продолжают интересоваться Уокером Кесслером

«Лейкерс» ищут возможность для укрепления передней линии.

Команда хочет использовать вариант с двумя «большими» в случае необходимости.

Наиболее активный интерес клуб проявляет к центровому «Юты» Уокеру Кесслеру .

23-летний баскетболист проводит 3-й сезон в НБА в составе «Джаз» и набирает 9 очков, 11,5 подбора и 3 блок-шота в среднем в первых матчах нового чемпионата.

«Юта» воспользовалась опцией на 4-й год в контракте новичка баскетболиста.

По прошлым данным, запрашиваемый за Кесслера пакет включает 2 драфт-пика первого раунда.