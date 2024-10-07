«Юта» хочет два пика 1-го раунда за Уокера Кесслера

«Юта» готова расстаться с Уокером Кесслером.

«Джаз» рассчитывают выручить за 23-летнего центрового два пика 1-го раунда.

Отмечается, что «Нью-Йорк » до обмена с участием Карла-Энтони Таунса несколько раз связывался с «Ютой» по поводу Кесслера. Клуб из Солт-Лейк-Сити требовал взамен драфт-компенсацию.

Кесслер принял участие в 64 матчах во втором для себя сезоне НБА , набирая в среднем 8,1 очка, 7,5 подбора и 2,4 блок-шота за 23,3 минуты на площадке.