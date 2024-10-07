«Юта» хочет два пика 1-го раунда за Уокера Кесслера
«Юта» готова расстаться с Уокером Кесслером.
«Джаз» рассчитывают выручить за 23-летнего центрового два пика 1-го раунда.
Отмечается, что «Нью-Йорк» до обмена с участием Карла-Энтони Таунса несколько раз связывался с «Ютой» по поводу Кесслера. Клуб из Солт-Лейк-Сити требовал взамен драфт-компенсацию.
Кесслер принял участие в 64 матчах во втором для себя сезоне НБА, набирая в среднем 8,1 очка, 7,5 подбора и 2,4 блок-шота за 23,3 минуты на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости