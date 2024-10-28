Джордан Макрэй перешел в «Скафати»

«Скафати» объявил о подписании Джордана Макрэя.

Американский защитник (33 года, 198 см) выступал в чемпионате Греции в прошлом сезоне. Макрэй набирал 13,5 очка, 2,0 подбора, 2,2 передачи и 1,1 перехвата в среднем в матчах за АЕК .

Макрэй был выбран 58-м на драфте-2014 НБА и провел 4 сезона и 123 матча в лиге.