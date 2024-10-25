Бен Бентил покинул «Хапоэль Тель-Авив» после двух матчей за команду

«Хапоэль» расторг контракт с Беном Бентилом.

Форвард из Ганы отыграл два матча за новый клуб в Еврокубке и не участвовал в играх чемпионата Израиля.

На его счету 4,5 очка, 1 подбор и 1 передача в среднем.

Бентил приехал в «Хапоэль » из японской лиги. Его последним выступлением в Евролиге был сезон-22/23 в составе «Црвены Звезды», когда он в среднем набирал 8,4 очка, 3,8 подбора и 1,1 передачи.

По информации источника, на баскетболиста претендует «Наполи ».