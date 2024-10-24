Эрик Грин официально присоединился к «Наполи»
«Наполи» объявил о подписании Эрика Грина.
33-летний американский разыгрывающий дошел до прошлого финала Единой лиги ВТБ вместе с УНИКСом. Защитник покинул казанский клуб в межсезонье.
Грин набирал 11,8 очка, 2,2 подбора и 1,2 передачи в среднем.
«Наполи» закончил прошлый сезон 9-м в чемпионате Италии с результатом 14-16. В новом чемпионате клуб пока проиграл все 4 сыгранных матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Наполи»
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