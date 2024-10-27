Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Скафати», «Динамо Сассари» сыграет с «Тренто»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут три матча.

«Венеция» примет «Скафати». «Динамо Сассари» сыграет с «Тренто». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Виртус – 4-0, Тренто – 4-0, Триест – 4-1, Брешия – 4-1, Милан – 4-1, Дертона – 3-1, Реджо-Эмилия – 3-2, Трапани Шарк – 3-2, Пистоя – 2-2, Скафати – 1-3, Венеция – 1-3, Динамо Сассари – 1-3, Ваноли Кремона – 1-4, Тревизо – 1-4, Варезе – 0-4, Наполи – 0-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.