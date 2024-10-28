Li-Ning показал специальную версию кроссовок Way of Wade 11 в честь открытия статуи Дуэйна Уэйда
Li-Ning отпраздновал церемонию открытия статуи Дуэйна Уэйда.
Китайский производитель спортивной одежды выпустил специальную версию модели Way of Wade 11 под названием «This Is My House».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ника Деполы
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