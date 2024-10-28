Дуэйн Уэйд во время церемонии открытия статуи: «Кто этот парень?»

Дуэйн Уэйд выступил во время церемонии открытия собственной статуи в Майами.

Прославленный защитник «Хит» произнес речь, отметив, что для него это очень важное событие.

В конце он повернулся к статуе и с улыбкой произнес «С ума сойти, поверить не могу, кто этот парень?»

В Сети статую подвергли критике из-за того, что лицо бронзового Уэйда сильно отличается от оригинала.