Дуэйн Уэйд во время церемонии открытия статуи: «Кто этот парень?»
Дуэйн Уэйд выступил во время церемонии открытия собственной статуи в Майами.
Прославленный защитник «Хит» произнес речь, отметив, что для него это очень важное событие.
В конце он повернулся к статуе и с улыбкой произнес «С ума сойти, поверить не могу, кто этот парень?»
В Сети статую подвергли критике из-за того, что лицо бронзового Уэйда сильно отличается от оригинала.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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