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Чендлер Парсонс: «Для Тайриза Макси сейчас не существует плохих бросков»

«Сиксерс» одержали первую победу в сезоне.

Команда обыграла «Индиану» в гостях со счетом 118:114. Тайриз Макси набрал 46 очков, реализовав 60% двухочковых и 29% трехочковых бросков.

«В каждом матче ему все больше доверяют и тренеры, и его партнеры. А у него в команде много ветеранов. Они легко отдают ему мяч, позволяют брать игру на себя.

Он очень агрессивен, очень быстро переходит из защиты в нападение. Для него сейчас не существует плохих бросков. И ему нужно продолжать это делать с самого старта чемпионата, задавать темп.

45 очков в отсутствие других звезд команды. У него особенный талант. Он готов к очередному рывку», – заключил Чендлер Парсонс в подкасте Run It Back.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoИндиана
logoФиладельфия
logoНБА
logoЧендлер Парсонс
logoТайриз Макси
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