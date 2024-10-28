Чендлер Парсонс: «Для Тайриза Макси сейчас не существует плохих бросков»
«Сиксерс» одержали первую победу в сезоне.
Команда обыграла «Индиану» в гостях со счетом 118:114. Тайриз Макси набрал 46 очков, реализовав 60% двухочковых и 29% трехочковых бросков.
«В каждом матче ему все больше доверяют и тренеры, и его партнеры. А у него в команде много ветеранов. Они легко отдают ему мяч, позволяют брать игру на себя.
Он очень агрессивен, очень быстро переходит из защиты в нападение. Для него сейчас не существует плохих бросков. И ему нужно продолжать это делать с самого старта чемпионата, задавать темп.
45 очков в отсутствие других звезд команды. У него особенный талант. Он готов к очередному рывку», – заключил Чендлер Парсонс в подкасте Run It Back.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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