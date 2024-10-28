Стив Керр: «Сможем выстоять в отсутствие Стефа Карри благодаря глубине нашего состава»
Стеф Карри получил растяжение голеностопа в матче с «Клипперс».
Игрок описал травму как «умеренную или среднюю». Команда готовится провести несколько матчей без своего лидера.
«Чувствую себя более комфортно, потому что знаю, что мы сможем выстоять в его отсутствие благодаря глубине нашего состава.
Уиггинс хорошо начал, провел хорошую игру. Он очевидный кандидат на расширение роли в нападении. Но у нас глубокая ротация. Много парней, которые могут играть. Мы будем готовы», – рассказал главный тренер Стив Керр.
«Нам нужно просто держаться вместе. Это будет настоящий вызов», – признался новобранец команды Бадди Хилд.
«Нельзя заменить Стефа Карри. Но у нас глубокий состав, мы возьмем числом.
Распределим его обязанности между нами и постараемся справиться с задачами», – прокомментировал ситуацию Мозес Муди.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости