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Стив Керр: «Сможем выстоять в отсутствие Стефа Карри благодаря глубине нашего состава»

Стеф Карри получил растяжение голеностопа в матче с «Клипперс».

Игрок описал травму как «умеренную или среднюю». Команда готовится провести несколько матчей без своего лидера.

«Чувствую себя более комфортно, потому что знаю, что мы сможем выстоять в его отсутствие благодаря глубине нашего состава.

Уиггинс хорошо начал, провел хорошую игру. Он очевидный кандидат на расширение роли в нападении. Но у нас глубокая ротация. Много парней, которые могут играть. Мы будем готовы», – рассказал главный тренер Стив Керр.

«Нам нужно просто держаться вместе. Это будет настоящий вызов», – признался новобранец команды Бадди Хилд.

«Нельзя заменить Стефа Карри. Но у нас глубокий состав, мы возьмем числом.

Распределим его обязанности между нами и постараемся справиться с задачами», – прокомментировал ситуацию Мозес Муди.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
травмы
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logoСтефен Карри
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logoБадди Хилд
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