Стефен Карри пропускает последний предсезонный матч из-за повреждения пальца руки

Стефен Карри не вышел в последнем предсезонном матче «Уорриорз» .

Лидер «Голден Стэйт » пропускает встречу с «Лейкерс» в пятницу из-за растяжения связок правого указательного пальца.

По словам главного тренера «воинов» Стива Керра , Карри повредил палец на тренировке в четверг.

Керр отметил, что не считает травму слишком серьезной и ожидает, что 2-кратный MVP НБА будет доступен в первом матче нового сезона в среду против «Портленда».