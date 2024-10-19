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Стефен Карри пропускает последний предсезонный матч из-за повреждения пальца руки

Стефен Карри не вышел в последнем предсезонном матче «Уорриорз» .

Лидер «Голден Стэйт» пропускает встречу с «Лейкерс» в пятницу из-за растяжения связок правого указательного пальца.

По словам главного тренера «воинов» Стива Керра, Карри повредил палец на тренировке в четверг.

Керр отметил, что не считает травму слишком серьезной и ожидает, что 2-кратный MVP НБА будет доступен в первом матче нового сезона в среду против «Портленда».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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