Фото
25

Дуэйн Уэйд о своей статуе в Майами: «Одна из лучших статуй, когда-либо созданных. Это прекрасно»

Дуэйн Уэйд поделился мнением о собственной статуе от «Майами».

«Я подумал: «Это прекрасно». Лично я считаю, что это одна из лучших статуй, когда-либо созданных, из-за того, что она олицетворяет для нас и для меня. Я знаю, что вся эта история больше одного лишь меня.

Прямо сейчас я здесь, общаюсь с вами, журналистами, я присутствую здесь прямо сейчас. Но я знаю, что этот момент выходит далеко за рамки того, что происходит сейчас, и далеко за рамки тех лет, которые мне отведены», – сказал прославленный игрок «Хит».

Изображение: Will Manso

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoМайами
logoДуэйн Уэйд
logoНБА
Баскетбол - фото
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Майами» открыл статую Дуэйна Уэйда. В Сети ее подвергли критике
39сегодня, 04:41Фото
Рэпер Mase о накрашенных ногтях Дуэйна Уэйда: «Это все равно что увидеть Джордана в женском нижнем белье»
2419 января, 19:42Фото
В НБА воссоздают легендарную фотку Леброна и Уэйда. Она давно отделилась от исторического события
191 декабря 2023, 00:20
Дуэйн Уэйд и Крис Бош вместе отпраздновали День независимости США
85 июля 2023, 09:49Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дуэйн Уэйд во время церемонии открытия статуи: «Кто этот парень?»
17 минут назадВидео
Руи Хатимура: «Подходили к прошлому сезону с неправильным настроем. В этом сезоне, думаю, он у нас правильный»
2сегодня, 10:04
«Теперь мы всегда должны давать интервью вместе с Уайтом». Тейтум пошутил по поводу странного вопроса Дмитрия Матеранского о часах
8сегодня, 08:54Видео
Амат Мбайе, Алекса Аврамович и Джеремайя Мартин – в подборке лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 08:22Видео
«Милуоки» стартовал в сезоне с двух поражений в трех матчах. У Дока Риверса все еще отрицательный баланс во главе команды
17сегодня, 07:10
Единая лига ВТБ. УНИКС примет МБА-МАИ
сегодня, 06:19
Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков, 11 подборов и 9 передач, «Оклахома» одержала 3-ю победу в сезоне
3сегодня, 06:07Видео
Аврамович, Миллер, Мун, Коновалов и Беленицкий – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
сегодня, 05:41
Чет Холмгрен и Аарон Несмит – авторы лучших моментов игрового дня НБА
4сегодня, 05:31Видео
45 очков Тайриза Макси помогли «Филадельфии» одержать первую победу в сезоне
14сегодня, 04:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Отвернулась на секунду, а он уже на площадке». Пэйтон Притчард сыграл 1 на 1 на уличной площадке
122 минуты назадВидео
Сергей Козин: «Отвлечься от баскетбола можно только с помощью общения с ребенком»
147 минут назад
Бэм Адебайо и Эйжа Уилсон впервые вместе появились на публике во время открытия статуи Уэйда
сегодня, 09:13Видео
Чемпионат Греции. «Перистери» встретится с «Лаврионом»
сегодня, 08:59
Ченнинг Фрай: «Я в шоке от «Клипперс». Джефф Ван Ганди добавил структурность в их игру»
5сегодня, 08:04
Адриатическая лига. «Студентски центар» сыграет с ФМП
сегодня, 07:54
«Хит», «Санз», «Бакс» и «Сиксерс» попробуют заполучить Пи Джей Такера, если он покинет «Клипперс»
5сегодня, 07:47
«Хьюстон» заинтересуется Джимми Батлером, если «Майами» сделает его доступным для обмена
4сегодня, 07:38
Кендрик Перкинс: «Мои защитные показатели в плей-офф лучше, чем у Руди Гобера»
6сегодня, 07:32
Бен Симмонс несколько раз отдавал мяч в ситуациях, когда мог бросить из-под кольца
15сегодня, 06:57Видео