Дуэйн Уэйд о своей статуе в Майами: «Одна из лучших статуй, когда-либо созданных. Это прекрасно»

Дуэйн Уэйд поделился мнением о собственной статуе от «Майами».

«Я подумал: «Это прекрасно». Лично я считаю, что это одна из лучших статуй, когда-либо созданных, из-за того, что она олицетворяет для нас и для меня. Я знаю, что вся эта история больше одного лишь меня.

Прямо сейчас я здесь, общаюсь с вами, журналистами, я присутствую здесь прямо сейчас. Но я знаю, что этот момент выходит далеко за рамки того, что происходит сейчас, и далеко за рамки тех лет, которые мне отведены», – сказал прославленный игрок «Хит».

Изображение: Will Manso