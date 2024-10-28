Дуэйн Уэйд о своей статуе в Майами: «Одна из лучших статуй, когда-либо созданных. Это прекрасно»
Дуэйн Уэйд поделился мнением о собственной статуе от «Майами».
«Я подумал: «Это прекрасно». Лично я считаю, что это одна из лучших статуй, когда-либо созданных, из-за того, что она олицетворяет для нас и для меня. Я знаю, что вся эта история больше одного лишь меня.
Прямо сейчас я здесь, общаюсь с вами, журналистами, я присутствую здесь прямо сейчас. Но я знаю, что этот момент выходит далеко за рамки того, что происходит сейчас, и далеко за рамки тех лет, которые мне отведены», – сказал прославленный игрок «Хит».
Изображение: Will Manso
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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