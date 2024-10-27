«Слишком маленький». Кевин Дюрэнт подразнил Луку Дончича после точного броска с сопротивлением
«Финикс» обыграл «Даллас» (114:102).
В заключительной четверти форвард «Санз» Кевин Дюрэнт реализовал двухочковый бросок через защитника «Мэверикс» Луку Дончича (108:96) и продемонстрировал ему жест «слишком маленький».
Кевин Дюрэнт закончил встречу с 31 очком, 9 подборами, 2 передачами, 1 перехватом и 1 блок-шотом.
На счету Луки Дончича 40 очков, 10 подборов и 4 передачи.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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