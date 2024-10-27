«Слишком маленький». Кевин Дюрэнт подразнил Луку Дончича после точного броска с сопротивлением

«Финикс» обыграл «Даллас» (114:102).

В заключительной четверти форвард «Санз» Кевин Дюрэнт реализовал двухочковый бросок через защитника «Мэверикс» Луку Дончича (108:96) и продемонстрировал ему жест «слишком маленький».

Кевин Дюрэнт закончил встречу с 31 очком, 9 подборами, 2 передачами, 1 перехватом и 1 блок-шотом.

На счету Луки Дончича 40 очков, 10 подборов и 4 передачи.