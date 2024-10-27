Дабл-дабла Луки Дончича (40+10) не хватило для победы над «Финиксом»

«Мэверикс» уступили «Санз» в гостях (102:114).

Самым результативным в составе «Далласа » стал разыгрывающий Лука Дончич . На счету словенца 40 очков, 10 подборов и 4 передачи при точных 12 из 25 бросков с игры, 5 из 13 трехочковых и 11 из 12 штрафных.