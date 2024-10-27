Дабл-дабла Луки Дончича (40+10) не хватило для победы над «Финиксом»
«Мэверикс» уступили «Санз» в гостях (102:114).
Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Лука Дончич. На счету словенца 40 очков, 10 подборов и 4 передачи при точных 12 из 25 бросков с игры, 5 из 13 трехочковых и 11 из 12 штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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