Кевин Дюрэнт стал 8-м баскетболистом, преодолевшим отметку в 29000 очков за карьеру в НБА

Кевин Дюрэнт набрал 31 очков в матче с «Далласом».

Форвард «Финикса » преодолел отметку в 29000 очков за карьеру, став 8-м баскетболистом в истории НБА , которому это удалось.

На счету Дюрэнта теперь 29010 очков. На первом месте находится также действующий игрок Леброн Джеймс (40543). Остальные участники восьмерки завершили карьеру. 7-ю строчку занимает Уилт Чемберлен с показателем в 31419.

К 31 очку Дюрэнт добавил 9 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в победной игре с «Мэверикс». Форвард реализовал 10 из 21 броска с игры, 4 из 8 трехочковых и 7 из 9 штрафных.