Кевин Дюрэнт стал 8-м баскетболистом, преодолевшим отметку в 29000 очков за карьеру в НБА
Кевин Дюрэнт набрал 31 очков в матче с «Далласом».
Форвард «Финикса» преодолел отметку в 29000 очков за карьеру, став 8-м баскетболистом в истории НБА, которому это удалось.
На счету Дюрэнта теперь 29010 очков. На первом месте находится также действующий игрок Леброн Джеймс (40543). Остальные участники восьмерки завершили карьеру. 7-ю строчку занимает Уилт Чемберлен с показателем в 31419.
К 31 очку Дюрэнт добавил 9 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в победной игре с «Мэверикс». Форвард реализовал 10 из 21 броска с игры, 4 из 8 трехочковых и 7 из 9 штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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