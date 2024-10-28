«Теперь мы всегда должны давать интервью вместе с Уайтом». Тейтум пошутил по поводу странного вопроса Дмитрия Матеранского о часах

Джейсон Тейтум пошутил по поводу странного вопроса журналиста о часах.

На послематчевой пресс-конференции в Абу-Даби в начале октября журналист «Взял мяч» Дмитрий Матеранский поинтересовался, настоящие ли часы на руке у форварда «Селтикс».

Тейтум тогда отвечал на вопросы вместе с Дерриком Уайтом . Он был удивлен таким словам репортера: «Это какое-то безумие».

После субботней победы над «Детройтом» Тейтум пришел в зал для пресс-конференций и в шутку изобразил недовольство тем, что Уайт уже отвечает на вопросы без него.

«Это теперь как негласное правило. Мы должны общаться со СМИ вместе после того, как говорили в Абу-Даби с парнем, который думал, что у меня поддельные часы. Теперь мы должны делать это вместе, теперь мы команда», – заявил Тейтум .