«Теперь мы всегда должны давать интервью вместе с Уайтом». Тейтум пошутил по поводу странного вопроса Дмитрия Матеранского о часах
Джейсон Тейтум пошутил по поводу странного вопроса журналиста о часах.
На послематчевой пресс-конференции в Абу-Даби в начале октября журналист «Взял мяч» Дмитрий Матеранский поинтересовался, настоящие ли часы на руке у форварда «Селтикс».
Тейтум тогда отвечал на вопросы вместе с Дерриком Уайтом. Он был удивлен таким словам репортера: «Это какое-то безумие».
После субботней победы над «Детройтом» Тейтум пришел в зал для пресс-конференций и в шутку изобразил недовольство тем, что Уайт уже отвечает на вопросы без него.
«Это теперь как негласное правило. Мы должны общаться со СМИ вместе после того, как говорили в Абу-Даби с парнем, который думал, что у меня поддельные часы. Теперь мы должны делать это вместе, теперь мы команда», – заявил Тейтум.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости