37 очков Джейсона Тейтума принесли «Бостону» победу в сложном матче с «Детройтом»
«Селтикс» обыграли «Пистонс» в гостях (124:118).
«Детройт» вел в счете за 3 минуты до конца матча (112:109).
Самым результативным в составе победителей стал форвард Джейсон Тейтум, набравший 37 очков, 4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. Тейтум реализовал 12 из 26 бросков с игры, 6 из 13 трехочковых и 7 из 9 со штрафной линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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