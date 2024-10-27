37 очков Джейсона Тейтума принесли «Бостону» победу в сложном матче с «Детройтом»

«Селтикс» обыграли «Пистонс» в гостях (124:118).

«Детройт » вел в счете за 3 минуты до конца матча (112:109).

Самым результативным в составе победителей стал форвард Джейсон Тейтум , набравший 37 очков, 4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. Тейтум реализовал 12 из 26 бросков с игры, 6 из 13 трехочковых и 7 из 9 со штрафной линии.