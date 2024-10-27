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Джеймс Харден: «Рад, что Расселл Уэстбрук счастлив и хорошо играет. Он подолжает свою работу в «Денвере»

«Клипперс» обыграли «Наггетс» со счетом 109:104.

Расселл Уэстбрук сыграл против команды за которую выступал 2 последних сезона. На его счету 2 очка, 1 подбор, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот за 19 минут. Защитник «Наггетс» реализовал 0 из 8 бросков с игры, включая 3 попытки из-за дуги, и 2 из 2 штрафных.

«Мы оба из Лос-Анджелеса. Когда все закончится, оба попадем в Зал славы. Такая вот история. Рад, что он счастлив и хорошо играет. Он продолжает свою работу в «Денвере». Мы всегда счастливы встретиться друг с другом», – заявил разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден.

«Он рассказал нам в подробностях об их составе, как они предпочитают действовать, как играют в концовках. Он продолжал вбивать нам в головы, что игра не закончена, что мы можем победить, если будем настойчивыми и упорными. У нас почти это получилось, отдаю ему должное», – рассказал защитник «Денвера» Пейтон Уотсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoДенвер
logoКлипперс
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
logoДжеймс Харден
logoПейтон Уотсон
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