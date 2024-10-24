«Болельщики были великолепны, мы тоже должны показать себя». Джеймс Харден разочарован упущенной победой в первом матче на новой арене «Клипперс»

«Клипперс» уступили «Финиксу» в овертайме (113:116).

Матч прошел на новой арене клуба Intuit Dome. «Клипперс » провели сильную 3-ю 12-минутку (35:25) и лидировали в счете на протяжении всей 4-й четверти и за 1:40 до конца основного времени.

«Я так разочарован тем, что мы не добились победы. Очень досадно. Исторический матч в Инглвуде, болельщики заполнили трибуны и были великолепны, они справились со своей ролью, мы тоже должны показать себя», – прокомментировал результат разыгрывающий Джеймс Харден .

Харден стал самым результативным игроком встречи, набрав 29 очков, 12 подборов и 8 передач при 8 потерях. Защитник реализовал 10 из 28 бросков с игры, 2 из 9 из-за дуги и 7 из 9 штрафных.