Стеф Карри не смог доиграть матч с «Клипперс» из-за проблем с голеностопом
Стефен Карри получил травму.
Лидер «Уорриорз» покинул площадку в начале четвертой четверти домашнего матча с «Клипперс» (104:112) в воскресенье из-за растяжения связок левого голеностопа.
Главный тренер «воинов» Стив Керр после игры назвал растяжение «легким или умеренным». Карри должен пройти МРТ в воскресенье вечером.
2-кратный MVP набрал 18 очков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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