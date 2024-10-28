Стеф Карри не смог доиграть матч с «Клипперс» из-за проблем с голеностопом

Стефен Карри получил травму.

Лидер «Уорриорз» покинул площадку в начале четвертой четверти домашнего матча с «Клипперс» (104:112) в воскресенье из-за растяжения связок левого голеностопа.

Главный тренер «воинов» Стив Керр после игры назвал растяжение «легким или умеренным». Карри должен пройти МРТ в воскресенье вечером.

2-кратный MVP набрал 18 очков.