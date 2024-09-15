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  • Кристиан Браун о Расселе Уэстбруке: «Его манера игры, прямые проходы, агрессия, жесткость. Учился играть у подобных парней»
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Кристиан Браун о Расселе Уэстбруке: «Его манера игры, прямые проходы, агрессия, жесткость. Учился играть у подобных парней»

Молодые игроки «Денвера» высоко оценивают Расселла Уэстбрука.

Звездный разыгрывающий перешел в «Наггетс» в это межсезонье.

«Мне нравится его игра. Нравилась, когда я был молод. Нравится теперь. Его энергия, упорство, все то, что нужно любой команде. Он любит баскетбол. Играет с нужным уровнем энергичности. Его манера, прямые проходы к кольцу, агрессия, жесткость.

Мне всегда нравились игроки такого плана. У них я и учился», – заявил защитник Кристиан Браун.

«Его страсть к игре была для меня источником вдохновения. Он не стеснялся быть самим собой и оставлял все на паркете. Он из мест, расположенных не так далеко от дома, где я вырос. Я играл против его школы в юности», – рассказал защитник Пейтон Уотсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Denver Post
logoДенвер
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
logoКристиан Браун
logoПейтон Уотсон
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