Кристиан Браун о Расселе Уэстбруке: «Его манера игры, прямые проходы, агрессия, жесткость. Учился играть у подобных парней»
Молодые игроки «Денвера» высоко оценивают Расселла Уэстбрука.
Звездный разыгрывающий перешел в «Наггетс» в это межсезонье.
«Мне нравится его игра. Нравилась, когда я был молод. Нравится теперь. Его энергия, упорство, все то, что нужно любой команде. Он любит баскетбол. Играет с нужным уровнем энергичности. Его манера, прямые проходы к кольцу, агрессия, жесткость.
Мне всегда нравились игроки такого плана. У них я и учился», – заявил защитник Кристиан Браун.
«Его страсть к игре была для меня источником вдохновения. Он не стеснялся быть самим собой и оставлял все на паркете. Он из мест, расположенных не так далеко от дома, где я вырос. Я играл против его школы в юности», – рассказал защитник Пейтон Уотсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Denver Post
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