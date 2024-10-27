«Найти свой ритм и смыть дерьмовое послевкусие от этого старта». Майкл Мэлоун обрисовал планы «Денвера»
«Денвер» начал сезон с двух поражений.
Во второй игре команда уступила «Клипперс» – 104:109.
«Мы многое можем подчистить. Постараемся осуществить это в Торонто. Мы пытаемся адаптировать двух ветеранов – Расселла Уэстбрука и Дарио Шарича. Пэйтон Уотсон пропустил всю «предсезонку». Не только сами матчи, но и всю подготовительную стадию. Он не может заканчивать матч без подборов. Реализация бросков не так важна, но он должен защищаться и подбирать.
Это не тот старт, которого мы хотели, но такова реальность. Нужно принять ее и двигаться дальше. Отправляемся на выездные матчи, нужно найти свой ритм и смыть это дерьмовое послевкусие», – заключил главный тренер Майкл Мэлоун.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Денвера»
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