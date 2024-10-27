«Очень эффективное использование времени». Джей Джей Редик прокомментировал просмотр записей на автомойке

Бэрон Дэвис рассказал о Джей Джей Редике в соцсетях.

Бывший баскетболист встретился с главным тренером «Лейкерс » на автомойке, где тот смотрел записи на ноутбуке. Дэвис отметил, что команда находится в «отличных руках».

Джей Джей Редик прокомментировал это сообщение перед игрой с «Сакраменто », пояснив, что воспользовался автомойкой рядом с площадкой, на которой играли его сыновья.

«Это следствие бэк-ту-бэка. Провел вчерашний вечер и это утро анализируя прошлый матч и стараясь подготовиться к этому.

Очень эффективное использование времени. Смотрю кучу записей, но эта ситуация выбивается из общего ряда. Но спасибо, Бэрон », – заключил специалист.