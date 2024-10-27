Джей Джей Редик: «Нам всем повезло так долго наблюдать за величием Леброна Джеймса. Это настоящее безумие»

Джей Джей Редик прокомментировал выступление Леброна Джеймса.

39-летний форвард «Лейкерс» оформил трипл-дабл и набрал 16 очков без промахов с игры в заключительной четверти победного матча против «Сакраменто».

«Такое выступление от Леброна с начала четвертой четверти. Что тут можно сказать? Нам всем повезло так долго наблюдать за его величием. То, что он продолжает вытворять такое, это настоящее безумие.

Мы здорово воспользовались нашими шансами в заключительной 12-минутке. 44 очка за четверть – великолепный результат.

В последние два матча наши парни сумели справиться с несколькими неудачными отрезками. И эта стойкость, которую мы показали на неделе, может стать отличным фундаментом для нашего коллектива», – заключил Редик.

40-летний специалист начал свою карьеру на тренерском посту с трех побед в официальных матчах.