Джей Джей Редик: «Нам всем повезло так долго наблюдать за величием Леброна Джеймса. Это настоящее безумие»
39-летний форвард «Лейкерс» оформил трипл-дабл и набрал 16 очков без промахов с игры в заключительной четверти победного матча против «Сакраменто».
«Такое выступление от Леброна с начала четвертой четверти. Что тут можно сказать? Нам всем повезло так долго наблюдать за его величием. То, что он продолжает вытворять такое, это настоящее безумие.
Мы здорово воспользовались нашими шансами в заключительной 12-минутке. 44 очка за четверть – великолепный результат.
В последние два матча наши парни сумели справиться с несколькими неудачными отрезками. И эта стойкость, которую мы показали на неделе, может стать отличным фундаментом для нашего коллектива», – заключил Редик.
40-летний специалист начал свою карьеру на тренерском посту с трех побед в официальных матчах.
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