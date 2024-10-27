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«Я всегда готов». Далтон Кнехт ответил на вызов Джей Джей Редика

Джей Джей Редик высоко оценил вклад новичка «Лейкерс».

Команда приблизилась к «Сакраменто» на расстояние одного очка к концу 3-й четверти, но пропустила два трехочковых броска и подошла к финальной 12-минутке с «-7».

«У нас случился небольшой провал. Но когда мы вышли на финальную четверть, Далтон забросил «трешку». Уменьшил разрыв до 4 очков. Позволил справиться с тоскливым настроением, с которым мы закончили предыдущий игровой отрезок. Это был важный бросок.

Он разминался, когда я спросил, готов ли он совершить бросок. И он ответил: «Я всегда готов». Хотел бы, чтобы бросок был более открытым, но он отличается способностью попадать в сложных ситуациях», – рассказал главный тренер.

Кнехт закончил матч с 10 очками и 1 передачей, реализовав 4 из 7 с игры и 2 из 5 трехочковых.

«Лейкерс» довели количество побед на старте чемпионата до трех.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Джей Джей Редика, Youtube Chaz NBA
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