«Я всегда готов». Далтон Кнехт ответил на вызов Джей Джей Редика
Команда приблизилась к «Сакраменто» на расстояние одного очка к концу 3-й четверти, но пропустила два трехочковых броска и подошла к финальной 12-минутке с «-7».
«У нас случился небольшой провал. Но когда мы вышли на финальную четверть, Далтон забросил «трешку». Уменьшил разрыв до 4 очков. Позволил справиться с тоскливым настроением, с которым мы закончили предыдущий игровой отрезок. Это был важный бросок.
Он разминался, когда я спросил, готов ли он совершить бросок. И он ответил: «Я всегда готов». Хотел бы, чтобы бросок был более открытым, но он отличается способностью попадать в сложных ситуациях», – рассказал главный тренер.
Кнехт закончил матч с 10 очками и 1 передачей, реализовав 4 из 7 с игры и 2 из 5 трехочковых.
«Лейкерс» довели количество побед на старте чемпионата до трех.
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