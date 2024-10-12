Чемпионат Греции. ПАОК против «Панатинаикоса», АЕК примет «Кардицас»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

ПАОК дома сыграет с «Панатинаикосом », АЕК примет «Кардицас». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 1-0, АЕК – 1-0, ПАОК – 1-0, Промитеас – 1-0, Паниониос – 1-0, Олимпиакос – 1-0, Лаврион – 0-1, Колоссос – 0-1, Марусси – 0-1, Перистери – 0-1, Арис – 0-1, Кардицас – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.