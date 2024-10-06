Чемпионат Греции. «Кардицас» примет «Панатинаикос», «Панионис» сыграет с «Колоссосом»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Кардицас» примет действующего чемпиона «Панатинаикос». «Панионис» встретится с «Колоссосом». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: АЕК – 1-0, ПАОК – 1-0, Промитеас – 1-0, Панатинаикос – 0-0, Олимпиакос – 0-0, Колоссос – 0-0, Лаврион – 0-0, Кардицас – 0-0, Паниониос – 0-0, Марусси – 0-1, Перистери – 0-1, Арис – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.