Чемпионат Греции. «Кардицас» против «Олимпиакоса», «Панатинаикос» сыграет с АЕКом
Сегодня состоятся два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.
«Кардицас» примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» дома сыграет с АЕКом.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 2-0, Панатинаикос – 2-0, АЕК – 2-0, Промитеас – 2-1, Перистери – 2-1, Паниониос – 2-1, ПАОК – 1-2, Марусси – 1-2, Арис – 1-2, Колоссос – 1-2, Кардицас – 0-2, Лаврион – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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