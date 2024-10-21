Чемпионат Греции. «Кардицас» против «Олимпиакоса», «Панатинаикос» сыграет с АЕКом

Сегодня состоятся два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Кардицас» примет «Олимпиакос », «Панатинаикос » дома сыграет с АЕКом . Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 2-0, Панатинаикос – 2-0, АЕК – 2-0, Промитеас – 2-1, Перистери – 2-1, Паниониос – 2-1, ПАОК – 1-2, Марусси – 1-2, Арис – 1-2, Колоссос – 1-2, Кардицас – 0-2, Лаврион – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.