Видео
1

Разминка Виктора Вембаньямы включает в себя жонглирование теннисными мячами

Виктор Вембаньяма использует необычные упражнения.

Разминка баскетболиста включает в себя упражнения на координацию и баланс. Форвард продемонстрировал навыки жонглирования теннисными мячами перед матчем с «Далласом».

Игра закончилась неудачно для Вембаньямы, который реализовал только 4 из 10 двухочковых и 1 из 8 трехочковых бросков. «Сперс» уступили со счетом 109:120.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
logoДаллас
logoСан-Антонио
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoВиктор Вембаньяма
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма о матче с «Далласом»: «Было немного сложно с точки зрения физической готовности»
8сегодня, 07:27
Дончич сделал передачу открытому Томпсону на дугу и сразу побежал в защиту, празднуя попадание
5сегодня, 05:30Видео
Клэй Томпсон набрал 22 очка и 7 подборов в дебюте за «Даллас»
36сегодня, 04:21Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брэндон Ингрэм: «Планирую свободно играть в нападении в каждом матче»
13 минут назад
Том Тибодо: «Игра показывает, на каком этапе мы находимся, это будет продолжаться весь сезон»
28 минут назад
Джейлен Брансон о поражении от «Бостона»: «Мы не показали себя. Нам нужно наладить «химию»
40 минут назад
Вернон Максвелл о Бронни Джеймсе: «Когда ты рано получаешь такие деньги, ты не так голоден»
1сегодня, 13:30
Роберт Орри о Викторе Вембаньяме: «Единственный, через кого игроки боятся атаковать»
сегодня, 13:15
Айзейя Томас о Редике: «Он может стать следующим Кшишевски или Найтом»
7сегодня, 12:16
Чендлер Парсонс о Паоло Банкеро: «Суровая версия Кармело Энтони»
2сегодня, 11:46
Евролига. «Фенербахче» – «Панатинаикос», «Барселона» примет «Виллербан»
сегодня, 10:45
Виктор Оладипо: «Пэйсерс» никогда не предлагали мне 160 миллионов долларов, я бы не отклонил такое предложение»
2сегодня, 09:59
Чарльз Баркли: «Шэй напоминает мне Кавая на пике. «Оклахома» может выиграть чемпионат»
8сегодня, 08:11
Ко всем новостям
Последние новости
Разносчик разлил пиво из-за столкновения с арбитром на площадке «Вашингтона»
1сегодня, 13:44Видео
Кевин Дюрэнт о лидерских качествах: «Мои нематериальные активы всегда были на одном уровне с моим талантом»
1сегодня, 11:54
Шакил О′Нил: «Клэй Томпсон будет набирать 20 очков за игру, «Мэверикс» станут чемпионами»
3сегодня, 11:37
Скип Бэйлесс об игре Чета Холмгрена против «Денвера»: «Заявляет о себе»
2сегодня, 11:24
Леброн Джеймс поддержал Редика, который выступает против игры новыми мячами
6сегодня, 10:58Фото
Этторе Мессина не исключает, что «Милан» вернется на рынок для усиления: «Задаем себе этот вопрос»
2сегодня, 10:35
Лука Дончич предстал с новой прической в первом матче сезона
5сегодня, 10:19Фото
Чарльз Баркли попытался определить команды не самых известных игроков НБА
3сегодня, 09:43Видео
Александр Сарр набрал 2 очка при 1 из 7 с игры в дебютном матче за «Вашингтон»
1сегодня, 09:11Видео
«Клипперс» предоставили агенту Пи Джей Такера право вести переговоры по обмену с другими клубами
3сегодня, 08:47