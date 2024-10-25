Разминка Виктора Вембаньямы включает в себя жонглирование теннисными мячами

Виктор Вембаньяма использует необычные упражнения.

Разминка баскетболиста включает в себя упражнения на координацию и баланс. Форвард продемонстрировал навыки жонглирования теннисными мячами перед матчем с «Далласом ».

Игра закончилась неудачно для Вембаньямы , который реализовал только 4 из 10 двухочковых и 1 из 8 трехочковых бросков. «Сперс» уступили со счетом 109:120.