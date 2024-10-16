Вембаньяма совершил перехват, а затем исполнил навес под аллей-уп на Сохана
Виктор Вембаньяма провел удачный отрезок в матче с «Майами».
Бигмен «Сперс» на первых минутах предсезонной встречи с «Хит» (117:120) совершил перехват, после чего начал быструю атаку и исполнил навес под аллей-уп на Джереми Сохана.
В активе француза 8 очков, 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот за 17 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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