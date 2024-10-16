Вембаньяма совершил перехват, а затем исполнил навес под аллей-уп на Сохана

Виктор Вембаньяма провел удачный отрезок в матче с «Майами».

Бигмен «Сперс» на первых минутах предсезонной встречи с «Хит» (117:120) совершил перехват, после чего начал быструю атаку и исполнил навес под аллей-уп на Джереми Сохана .

В активе француза 8 очков, 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот за 17 минут.