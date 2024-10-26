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Джош Гидди о «Тандер»: «Никогда не услышите от меня плохого слова об этой организации»

Джош Гидди высказался о предстоящем матче против «Оклахомы».

«Когда играешь против своей бывшей команды, ты, очевидно, обводишь эту дату в своем календаре. Но вы никогда не услышите от меня плохого слова об этой организации.

Невероятные люди. С нетерпением жду встречи с ними всеми. Я люблю эту организацию», – сказал разыгрывающий «Чикаго».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Кей Си Джонсона в соцсети X
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