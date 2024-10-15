«Больно видеть все это». Джош Гидди признался, что комментарии в соцсетях задевают его
Джош Гидди признался, что иногда комментарии в социальных сетях задевают его.
«Я все вижу, и это тяжело, потому что мы в первую очередь люди. Конечно, мы спортсмены, и у нас большая платформа, и нас смотрят миллионы людей по всему миру. Но, очевидно, больно видеть все это.
Но нужно смотреть на это с другой точки зрения: моя мечта осуществилась, я играю в НБА. Я не должен позволять ерунде в интернете и комментариям слишком сильно меня беспокоить. Но это легче сказать, чем сделать, потому что мы это читаем и видим, а многие увидят 99 хороших комментариев, но запомнят только один плохой», – сказал защитник «Чикаго».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CHGO Sports
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