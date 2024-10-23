Джош Гидди и «Чикаго» не вели серьезных переговоров о продлении контракта

«Буллс» не стали продлевать контракт с Джошем Гидди.

Руководство «Чикаго» и Джош Гидди не договорились о продлении, и разыгрывающий защитник начнет свой дебютный сезон за команду с истекающим контрактом.

«По сути, никаких серьезных переговоров не было. Что стало для меня сюрпризом. Я думал, что «Буллс» будут в некотором смысле вынуждены продлить его контракт, потому что отдали за него Алекса Карузо. Как мне сказали, они даже не приблизились к соглашению. Стоит понаблюдать за тем, как будет развиваться этот сезон», – заявил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в подкасте The Hoop Collective.

Гидди будет стартовым разыгрывающим «Чикаго ». Стартовые игроки на этой позиции в среднем зарабатывают около 30 миллионов долларов за сезон.