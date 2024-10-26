Энтони Дэвис – третий игрок в истории «Лейкерс», набиравший 35+ очков в двух матчах подряд в начале сезона

Энтони Дэвис набрал 35+ очков в двух первых матчах сезона-2024/25.

Центровой «Лейкерс » Энтони Дэвис стал третьим игроком в истории клуба, набиравшим 35 очков или больше в двух подряд матчах на старте сезона.

До него это удалось только Элджину Бэйлору в сезоне-1962/63 и Джерри Уэсту в сезоне-1969/70.

В пятницу Дэвис записал на свой счет 35 очков, 8 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота в победном матче с «Финиксом» (123:116). В стартовой встрече сезона с «Миннесотой» в активе Энтони было 36 очков.