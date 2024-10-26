Энтони Дэвис – третий игрок в истории «Лейкерс», набиравший 35+ очков в двух матчах подряд в начале сезона
Энтони Дэвис набрал 35+ очков в двух первых матчах сезона-2024/25.
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис стал третьим игроком в истории клуба, набиравшим 35 очков или больше в двух подряд матчах на старте сезона.
До него это удалось только Элджину Бэйлору в сезоне-1962/63 и Джерри Уэсту в сезоне-1969/70.
В пятницу Дэвис записал на свой счет 35 очков, 8 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота в победном матче с «Финиксом» (123:116). В стартовой встрече сезона с «Миннесотой» в активе Энтони было 36 очков.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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