Костас Слукас: «Эргин Атаман – лучший тренер в Европе последних 7-8 лет»

Костас Слукас оценил работу Эргина Атамана.

«Панатинаикос » в пятницу справился с «Фенербахче» в матче Евролиги .

«У нас налажен хороший контакт. Мое мнение таково, что Эргин Атаман – лучший тренер в Европе последних 7-8 лет. Он всегда отвечает на вызовы, он всегда голоден.

Мы отлично взаимодействуем с тренером. Борьба продолжается. Еще только октябрь, и мы хотим большего», – заявил защитник «Пао».

Атаман в последние годы дважды приводил к победе в Евролиге «Анадолу Эфес», а затем сделал чемпионом греческий клуб.