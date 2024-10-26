Костас Слукас: «Эргин Атаман – лучший тренер в Европе последних 7-8 лет»
Костас Слукас оценил работу Эргина Атамана.
«Панатинаикос» в пятницу справился с «Фенербахче» в матче Евролиги.
«У нас налажен хороший контакт. Мое мнение таково, что Эргин Атаман – лучший тренер в Европе последних 7-8 лет. Он всегда отвечает на вызовы, он всегда голоден.
Мы отлично взаимодействуем с тренером. Борьба продолжается. Еще только октябрь, и мы хотим большего», – заявил защитник «Пао».
Атаман в последние годы дважды приводил к победе в Евролиге «Анадолу Эфес», а затем сделал чемпионом греческий клуб.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости